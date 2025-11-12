Сенатор Алтабаева: Киев рассматривает митрополита Тихона как важную цель для терактов

Член Совета Федерации от Севастополя также напомнила, что украинская сторона действительно неоднократно создавала сложности для ведения переговоров

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Украины рассматривают митрополита Тихона как важную цель для террористических атак, так как он является одним из духовных лидеров Русского мира, имеет большой авторитет и активно выражает свою позицию, заявила ТАСС член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Читайте также

Что известно о предотвращении теракта против митрополита Тихона

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что получены новые доказательства по делу о покушении на митрополита Тихона. Проведены обыски в Москве, Псковской области и Крыму. Целью готовившегося теракта в отношении митрополита Тихона назван срыв переговоров между Россией и США.

"Конечно, мы понимаем, что интерес к фигуре владыки безусловный, потому что он является духовным лидером, в нашей митрополии - совершенно точно. И он человек, который очень ярко и убедительно заявляет о своей позиции по поводу сущности Русского мира, принадлежности к Русскому миру православных людей, которые, кстати, проживают и на Украине. И вот его позиция, безусловно, вызывает у нацистов - а мы говорим о националистах, которые стали нацистами, фашистами, - особую злобу и ненависть. Поэтому, конечно, понятна и цель, которую они выбирали", - сказала Алтабаева.

Она также напомнила, что украинская сторона действительно неоднократно создавала сложности для ведения переговоров. "Не могу сказать, что [переговоры] совсем сорваны, но [Украиной] все делается для того, чтобы не достичь тех договоренностей, которые должны были быть достигнуты по предложениям российской стороны. Тормозятся переговоры совершенно точно украинской стороной", - подчеркнула Алтабаева.