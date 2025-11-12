Сенатор Алтабаева: Киев рассматривает митрополита Тихона как важную цель для терактов
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Украины рассматривают митрополита Тихона как важную цель для террористических атак, так как он является одним из духовных лидеров Русского мира, имеет большой авторитет и активно выражает свою позицию, заявила ТАСС член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Читайте также
Что известно о предотвращении теракта против митрополита Тихона
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что получены новые доказательства по делу о покушении на митрополита Тихона. Проведены обыски в Москве, Псковской области и Крыму. Целью готовившегося теракта в отношении митрополита Тихона назван срыв переговоров между Россией и США.
"Конечно, мы понимаем, что интерес к фигуре владыки безусловный, потому что он является духовным лидером, в нашей митрополии - совершенно точно. И он человек, который очень ярко и убедительно заявляет о своей позиции по поводу сущности Русского мира, принадлежности к Русскому миру православных людей, которые, кстати, проживают и на Украине. И вот его позиция, безусловно, вызывает у нацистов - а мы говорим о националистах, которые стали нацистами, фашистами, - особую злобу и ненависть. Поэтому, конечно, понятна и цель, которую они выбирали", - сказала Алтабаева.
Она также напомнила, что украинская сторона действительно неоднократно создавала сложности для ведения переговоров. "Не могу сказать, что [переговоры] совсем сорваны, но [Украиной] все делается для того, чтобы не достичь тех договоренностей, которые должны были быть достигнуты по предложениям российской стороны. Тормозятся переговоры совершенно точно украинской стороной", - подчеркнула Алтабаева.