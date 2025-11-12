СВР напомнила Бельгии об ответственности за конфискацию активов России

Страны ЕС из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России находятся на грани социально-экономического кризиса, отметили в Службе внешней разведки

© Herman Ricour / Getty Images

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Бельгию привлекут к ответственности так, что мало не покажется, в случае конфискации российских активов. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В пресс-бюро подчеркнули, что страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, их бюджеты пусты. "Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удается растащить, - отметили в СВР России. - Бельгия - держатель этого "воровского общака" - артачится. Видите ли, боится - привлекут, ход мыслей правильный - обязательно привлекут, да так, что мало не покажется".