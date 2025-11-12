Посол РФ в Токио вручил лидеру "Иссуйкай" нагрудный знак "За взаимодействие"

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Посол России в Японии Николай Ноздрев вручил нагрудный знак МИД РФ "За взаимодействие" лидеру японской общественно-политической организации "Иссуйкай" Мицухиро Кимуре за вклад в развитие двустороннего гуманитарного сотрудничества. Церемония прошла в российском диппредставительстве, передает корреспондент ТАСС.

"Даже сегодня, в условиях сложной международной обстановки, Кимура продолжает [содействовать] культурным и гуманитарным обменам между Японией и Россией. Его смелая позиция, беспристрастный подход и твердое стремление к миру снискали ему глубокое уважение со стороны многих людей", - сказал он.

"Сегодня мы отмечаем не только саму медаль, но и более чем 30-летний путь Кимуры, направленный на углубление взаимопонимания и связей Японии и России в гуманитарной, культурной и политической областях", - сказал он, отметив, что деятельность Кимуры свидетельствует о его приверженности "диалогу, миру и взаимному уважению".

Посол добавил, что награда "послужит символом надежды на то, что Япония и Россия продолжат работать рука об руку и будут строить еще более позитивные отношения".

Организация "Иссуйкай" выступает за не зависимую от США политику Японии, а также за поддержание отношений с Россией. В мае делегация "Иссуйкай" во главе с Кимурой встретилась с директором Третьего департамента Азии Людмилой Воробьевой, выразив готовность развивать взаимоуважительный диалог с политическими партиями и научными организациями в России. Кимура тогда отметил, что беспрецедентная деградация российско-японских связей не отвечает интересам японского народа.

Японское правительство после начала специальной военной операции на Украине ввело несколько пакетов санкций против России. По словам посла РФ в Японии, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом.