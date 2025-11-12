Коррупция на Украине, заявление СВР об Армении и диалог с США. Темы брифинга Пескова
09:59
Непродуктивный контакт с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, коррупционный скандал на Украине и сообщение СВР о возможном отказе Армении от российского зерна стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев после завершения официальных мероприятий посетят гала-концерт в Большом театре.
О непродуктивных контактах с Великобританией
- Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл действительно звонил в Кремль, но не захотел слушать позицию РФ: "В ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию".
О коррупционном скандале на Украине
- Кремль обратил внимание на коррупционный скандал на Украине: "Мы полагаем, что и в европейских столицах обратили на это внимание, и в Соединенных Штатах Америки обратили на это внимание".
- Доноры киевского режима начинают понимать, что значительная часть денег разворовывается на Украине: "Эти страны [ЕС и США], конечно, все лучше и лучше начинают осознавать, что значительная часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается киевским режимом. Это очевидно совершенно. И все больше и больше людей это понимают".
О диалоге с США
- Кремль не обсуждал с американской стороной попытку Киева сорвать в начале года диалог двух стран покушением на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова): "Нет".
- Кремлю пока нечего сообщить о намерении секретаря СНБО Украины Рустема Умерова разблокировать обмены пленными с Россией: "Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить".
О сообщениях СВР по Армении
- Сообщения Службы внешней разведки РФ "никогда не бывают голословными".
- РФ продолжает "развивать взаимодействие" с Арменией и на двусторонней основе, и в рамках интеграционных процессов: "Будем это делать и дальше".
- У России и Армении "много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества", РФ надеется, что это сотрудничество "будет продолжено".