Коррупция на Украине, заявление СВР об Армении и диалог с США. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Непродуктивный контакт с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, коррупционный скандал на Украине и сообщение СВР о возможном отказе Армении от российского зерна стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев после завершения официальных мероприятий посетят гала-концерт в Большом театре.

О непродуктивных контактах с Великобританией

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл действительно звонил в Кремль, но не захотел слушать позицию РФ: "В ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию".

О коррупционном скандале на Украине

Кремль обратил внимание на коррупционный скандал на Украине: "Мы полагаем, что и в европейских столицах обратили на это внимание, и в Соединенных Штатах Америки обратили на это внимание".

Доноры киевского режима начинают понимать, что значительная часть денег разворовывается на Украине: "Эти страны [ЕС и США], конечно, все лучше и лучше начинают осознавать, что значительная часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается киевским режимом. Это очевидно совершенно. И все больше и больше людей это понимают".

О диалоге с США

Кремль не обсуждал с американской стороной попытку Киева сорвать в начале года диалог двух стран покушением на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова): "Нет".

Кремлю пока нечего сообщить о намерении секретаря СНБО Украины Рустема Умерова разблокировать обмены пленными с Россией: "Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить".

О сообщениях СВР по Армении