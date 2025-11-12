Матвиенко: закон о диверсиях призван усилить бдительность родителей

Необходимо приложить максимум усилий для защиты детей от вовлечения в преступную деятельность, отметила председатель СФ

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Закон об усилении уголовной ответственности за вовлечение детей в диверсионную деятельность призван повысить бдительность родителей в отношении того, чем занимаются их дети. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Совет Федерации на пленарном заседании 12 ноября одобрил закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии, в том числе вводящий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей.

"Подростки вовлекаются в диверсионную и иную преступную деятельность. Это очень опасно для жизни и здоровья детей. Закон направлен на то, чтобы усилить внимание родителей к детям, чтобы они внимательно смотрели, с кем [дети] общаются, как они себя ведут, какие поступки совершают", - сообщила Матвиенко на пленарном заседании Совфеда.

Она подчеркнула, что необходимо приложить максимум усилий для защиты детей от вовлечения в преступную деятельность. "Чтобы все понимали, что это не игры, не игрушки. Это уже серьезное преступление", - сообщила Матвиенко.