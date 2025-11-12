Совфед пригласил Григоренко на следующее пленарное заседание
Редакция сайта ТАСС
10:18
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации принял решение пригласить на следующее пленарное заседание 26 ноября заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко для выступления в рамках правительственного часа.
Григоренко, как ожидается, расскажет о внедрении цифровых технологий для достижения национальных целей развития РФ.
С предложением о приглашении выступил комитет Совета Федерации по экономической политике.