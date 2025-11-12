Совфед пригласил Григоренко на следующее пленарное заседание

Заместитель председателя правительства - руководителя аппарата правительства РФ расскажет о внедрении цифровых технологий для достижения национальных целей развития страны

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации принял решение пригласить на следующее пленарное заседание 26 ноября заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко для выступления в рамках правительственного часа.

Григоренко, как ожидается, расскажет о внедрении цифровых технологий для достижения национальных целей развития РФ.

С предложением о приглашении выступил комитет Совета Федерации по экономической политике.