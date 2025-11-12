Депутат Ивлев указал на британский след в попытке покушения на митрополита Тихона

По словам парламентария, в этом деле "надо дальше копать, тогда появятся зарубежные фамилии и организации диверсантов"

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. След Великобритании прослеживается за попыткой украинских спецслужб совершить теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Читайте также

Что известно о предотвращении теракта против митрополита Тихона

Ранее в среду в ЦОС ФСБ сообщили, что получены новые доказательства по делу о покушении на митрополита Тихона. Предполагаемые исполнители теракта - помощник Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович - должны были совершить его по указанию украинских спецслужб в феврале 2025 года. Проведены обыски в Москве, Псковской области и Крыму. Целью готовившегося теракта назван срыв переговоров между Россией и США.

"В подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по указанию украинских спецслужб четко прослеживается британский след. Срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта после прихода в Белый дом [президента Дональда] Трампа вполне вписывается в поведение Лондона, Берлина и Парижа - наиболее активных сторонников войны на Украине и поставщиков оружия ВСУ", - сказал Ивлев.

Он вспомнил о визите бывшего британского премьера Бориса Джонсон в Киев в преддверии стамбульских мирных переговоров, а также упомянул, что при поддержке западноевропейских стран киевский режим громит православную церковь на Украине.

"Спецслужбы России нашли правильный след и настоящих интересантов в подготовке покушения на митрополита Тихона. В этом деле надо дальше копать, тогда появятся зарубежные фамилии и организации диверсантов", - считает депутат.