Комендант Кремля встретил Токаева на крыльце Большого Кремлевского дворца

Президент Казахстана ранее провел с российским лидером Владимиром Путиным неформальную встречу

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Республики Казахстан/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Кортеж с "Аурусом" президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Московский Кремль и остановился у парадного крыльца Большого Кремлевского дворца. На ступенях высокого гостя по традиции встретил комендант Кремля Сергей Удовенко.

Токаев находится в России с государственным - высшим по дипломатическому статусу и протокольным почестям - визитом, который возможен всего один раз за пребывание в должности. Президент Казахстана прибыл в Москву накануне и уже провел с российским лидером Владимиром Путиным неформальную встречу, которую завершил уже за небольшим ужином в кремлевской квартире главы государства.

Государственный визит главы иностранного государства предполагает церемонию официальной встречи, которая традиционно проходит в самом пышном зале Большого Кремлевского дворца - Георгиевском. Чтобы попасть в него, гостю предстоит, преодолев Парадную лестницу, подняться в Аванзал.

Когда Токаев поднимется в Георгиевский зал, там, у установленных в самом центре флагов России и Казахстана его встретит президент РФ Владимир Путин.