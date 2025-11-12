Путин заявил, что с удовольствием приедет в Казахстан с госвизитом в 2026 году

Президент РФ принял приглашение лидера республики

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году. Глава российского государства отметил, что сделает это с удовольствием.

"Я с удовольствием вас приглашаю посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом. Дело не в протокольных деталях, а дело в сути. Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их реализацией. Это крайне важно", - сказал Токаев на встрече с российским лидером, которая прошла в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

"Спасибо. С удовольствием приеду в Казахстан, с удовольствием!" - принял приглашение глава российского государства.