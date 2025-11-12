Песков: Путин и Токаев 11 ноября три часа общались с глазу на глаз

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что по линии ОДКБ у политиков будет встреча на саммите

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 ноября общались с глазу на глаз три часа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Вчера все-таки президенты три часа просидели вдвоем, с глазу на глаз", - сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что по линии ОДКБ у Путина и Токаева "буквально через несколько недель встреча будет на саммите".