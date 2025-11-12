Путин присвоил звание гвардейского 33-му мотострелковому полку
12:04
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил 33-му мотострелковому полку звание гвардейского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 33-му мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский", - сказано в указе.