Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Казахстана

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали на торжественной церемонии в Кремле Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва придает колоссальное значение документу. Его подписание на высшем уровне призвано подчеркнуть такой высокий статус декларации.

Россия квалифицирует в настоящий момент как отношения стратегического партнерства, в частности, свои внешнеполитические связи с Венесуэлой, Индонезией, Ираном, Китаем, КНДР.