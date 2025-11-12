Ушаков: контакты России и США сейчас идут в ограниченном масштабе

Представитель Кремля уточнил, что они проходят и по телефону, и путем личного общения, когда это возможно

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российско-американские контакты продолжают идти, хотя и в ограниченном масштабе. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Контакты есть, в ограниченном масштабе, я бы сказал, да. Но контакты есть, конечно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контактах с США.

Представитель Кремля уточнил, что они проходят и по телефону, и путем личного общения, когда это возможно.