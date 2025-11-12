Песков: у киевского режима много грехов, и коррупция - один из них

На Украине воруют большую часть выделенных Европой и США денег, указал пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Коррупция пожирает киевский режим изнутри. На Украине воруют большую часть выделенных Европой и США денег, указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя скандал с "пленками Миндича".

"У киевского режима много грехов. Коррупция - один из них. И коррупция - это то явление, которое буквально жрет изнутри киевский режим", - подчеркнул представитель Кремля.

На Украине, указал Песков, "воруют большую часть тех денег, которые они получают от европейцев и от американцев". Это непреложный факт, очевидный", - заключил пресс-секретарь президента РФ.