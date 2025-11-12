Песков: ЕС продолжает поощрять Киев на продолжение войны

Пресс-секретарь президента РФ указал, что при этом США склонны взять паузу

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Европейские страны в настоящий момент все еще занимаются поощрением продолжения боевых действий на Украине, подзуживая киевский режим. США же склонны взять паузу, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Европейцы проявляют тенденцию к тому, чтобы и дальше поощрять режим на продолжение войны, - описал он. - Американцы, судя по всему, склонны к тому, чтобы сейчас держать паузу".