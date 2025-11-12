Песков: Москва открыта к переговорам, но Киев не готов говорить

Переговоры невозможно вести в одиночку, отметил пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия сохраняет открытость к переговорам с Украиной, однако не может делать это в одиночку в условиях, когда Киев не готов разговаривать. Это отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сохраняем нашу открытость к переговорному процессу, к продолжению переговорного процесса, - подчеркнул представитель Кремля. - Но его невозможно вести в одиночку, в условиях, когда киевский режим ни о чем говорить не хочет, на поставленные вопросы отвечать тоже не хочет".