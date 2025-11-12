Песков: тема бесперебойной работы КТК поднималась между Путиным и Токаевым

Россия готова сотрудничать и взаимодействовать в этой области, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вопрос бесперебойной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) обсуждался на переговорах президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Тема КТК поднималась. Действительно, Казахстан заинтересован в бесперебойной работе КТК, в расширении мощностей КТК, в расширении объема экспорта, который идет через КТК. Россия готова всячески сотрудничать и взаимодействовать в этой области", - сказал он.