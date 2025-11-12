Мирошник: Зеленский будет вынужден уступить часть контроля над коррупционными потоками

По словам посла по особым поручениям МИД России, "вопрос остается только в том, удовлетворятся ли НАБУ, САП и их заграничные кураторы столь незначительной жертвой"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому придется уступить Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) часть контроля над коррупционными потоками, поскольку в его противостоянии с этими структурами на кону стоит вопрос предоставления зарубежного финансирования в целом. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За кулисами ему придется вести переговоры с НАБУ и САП по переделу влияния на коррупционные потоки в стране. Зеленскому придется уступить. Он осознает, что на кону вопрос формирования самих потоков иностранной помощи. Если американская и европейская общественность разглядит в нем "расхитителя капиталистической собственности", то даже самым большим друзьям Зеленского крыть будет нечем. И придется отвечать на очень неприятные вопросы: почему бюджетные деньги пошли коррупционеру, и, более того, почему вы планируете ему их давать еще, если достоверно известна его коррупционная сущность", - сказал дипломат.

По его словам, "вопрос остается только в том, удовлетворятся ли НАБУ, САП и их заграничные кураторы столь незначительной жертвой и долей в украинском коррупционном пироге или у них амбиции побольше".