В посольстве РФ сравнили санкции Канады с противомоскитной сеткой на подлодке

Их нигде не замечают за пределами Оттавы, говорится в заявлении посольства

Редакция сайта ТАСС

© Bill Pugliano/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Новые санкции Канады в отношении России столь же эффективны, сколь противомоскитная сетка на подводной лодке.

Об этом заявило российское посольство, комментируя решение Оттавы о расширении черных списков в отношении Москвы.

"Канадское правительство, кажется, пребывает в блаженном неведении относительно того, что его санкции столь же эффективны, сколь противомоскитная сетка на подводной лодке. Их нигде не замечают за пределами Оттавы", - говорится в заявлении посольства, размещенном в X.

"Возможно, оно (правительство Канады - прим. ТАСС) просто пытается произвести впечатление на министров иностранных дел Группы семи <...>", - отмечает российское диппредставительство. Главы внешнеполитических ведомств "семерки" проводят двухдневное совещание в канадской провинции Онтарио. "Хотя они, вероятно, посмеиваются себе в рукав. Как наш садовый гном", - подчеркивается в заявлении. Этот комментарий сопровождается картинкой, на которой изображен смеющийся гном, прикрывающий улыбку ладонью.

Как объявил ранее МИД Канады, Оттава внесла в санкционные списки по России еще 13 физических и 11 юридических лиц. По версии внешнеполитического ведомства, Канада рассчитывает путем применения этих рестрикций сократить доходы России от экспорта энергоносителей, а также ослабить ее оборонный потенциал.