Ушаков: вопрос с дипсобственностью в США решается не так быстро, как хотелось бы

Помощник президента РФ добавил, что диалог продолжается

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Алексей Никольский/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон продвигаются в решении вопросов вокруг дипломатической собственности не так оперативно, как хотелось бы. Но диалог идет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Все идет не так быстро, как хотелось бы. Но вы спрашиваете про контакты - контакты идут", - сказал дипломат, отвечая на вопрос об этом.

В 2017 году в рамках антироссийских санкций были закрыты генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба объекта находятся в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.