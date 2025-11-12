Кириенко: почти треть россиян хотя бы раз за год занимались волонтерством

Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что в эту деятельность активно вовлечена молодежь

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Хотя бы один раз за последний год волонтерской деятельностью занимались порядка 32% россиян, активно вовлечена в добровольчество молодежь. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, сопредседатель оргкомитета международной премии "Мы вместе" Сергей Кириенко.

"Сегодня уже 32% россиян хотя бы один раз за последний год занимались волонтерской деятельностью. Для нас в первую очередь важно развивать волонтерство внутри России и показывать молодому поколению, что быть добровольцем - это большая ответственность и вместе с тем гордость для всей страны. Радует, что молодежь очень активно вовлечена в добровольчество - это видно и по заявкам для участия в премии. Почти половина из них - это проекты и инициативы молодежи", - отметил Кириенко на заседании оргкомитета, его слова приводит пресс-служба Росмолодежи.

О движении "Мы вместе", которое берет начало с пандемии коронавируса, напомнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова: "Россия как страна продемонстрировала свои возможности консолидации, свои лучшие качества и традиции милосердия и взаимопомощи. Очень важно, что в течение этих лет, по сути, ежедневно, наши волонтеры, наши добровольцы демонстрируют эту взаимопомощь и милосердие, реализуя разные проекты и инициативы, которые важны государству, которые для государства являются приоритетом".

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что вовлечение молодежи в добровольчество - одна из ключевых целей национального проекта "Молодежь и дети". Также он рассказал о форуме "Мы вместе", который пройдет в Москве в преддверии Дня добровольца и объединит 20 тыс. участников. "В этом году на международном форуме гражданского участия "Мы вместе" мы наградим волонтеров, которые помогали в Анапе, тушили пожары, работают в рамках гуманитарных миссий и помогают нашим бойцам побеждать на фронте", - отметил Гуров.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев сказал, что число стран - участниц премии выросло со 142 до 147 за последний год. "Большое количество заявок из Индии, Узбекистана, Африки - это говорит о том, что Россия является столицей добровольчества, и Международный год волонтера, который по решению Генассамблеи ООН пройдет в 2026 году, позволит нам представить лучшие практики нашей страны всему миру", - отметил он.

На заседании оргкомитета также обсудили меры поддержки финалистов и лауреатов премии, предстоящую церемонию награждения, которая состоится в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе" в Москве.