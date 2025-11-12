ТАСС: ВСУ потеряли до взвода солдат в Даниловке Днепропетровской области
Редакция сайта ТАСС
16:22
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ в населенном пункте Даниловка в Днепропетровской области составили до взвода личного состава. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Там рассказали, что штурмовые группы 36-й армии группировки "Восток" продолжают уничтожать живую силу и технику ВСУ в Даниловке.
"Враг предпринимал попытки контратаковать, но успеха не имел, потерял до взвода живой силы. Также ведется работа по зачистке лесополос, прилегающих к населенному пункту", - отметил собеседник агентства.