ТАСС: ВСУ потеряли до взвода солдат в Даниловке Днепропетровской области

Также ведется работа по зачистке лесополос, прилегающих к населенному пункту

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ в населенном пункте Даниловка в Днепропетровской области составили до взвода личного состава. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Там рассказали, что штурмовые группы 36-й армии группировки "Восток" продолжают уничтожать живую силу и технику ВСУ в Даниловке.

"Враг предпринимал попытки контратаковать, но успеха не имел, потерял до взвода живой силы. Также ведется работа по зачистке лесополос, прилегающих к населенному пункту", - отметил собеседник агентства.