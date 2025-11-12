Путина и Токаева в Большом театре встретили министры культуры двух стран

Ольга Любимова и Аида Балаева проводили лидеров России и Казахстана в Царскую ложу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президента России Владимира Путина и казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Императорском фойе Большого театра встретили министры культуры РФ и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также гендиректор ГАБТ Валерий Гергиев.

Путин пожал руку Любимовой, после чего Токаев представил российскому лидеру министра культуры Казахстана. Президент РФ также пожал руку Балаевой, после чего оба лидера поприветствовал рукопожатием Гергиева. Затем они совместно прошли в Царскую ложу, откуда Путин и Токаев будут смотреть гала-концерт.

Во время концерта лидеры послушают и посмотрят более 10 инструментальных и хореографических композиций. Среди них песни "Я люблю тебя, Россия!", "Я люблю тебя, жизнь", "Песня о далекой Родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны", па-де-де из балета "Дон Кихот", а также попурри на тему песен о Великой Отечественной войне ("Журавли", "Вечер на рейде", "Дорогая моя столица").