Пескову неизвестно о гражданах ЮАР, которых якобы просят отпустить из зоны СВО

Администрация президента Южно-Африканской Республики распространила сообщение, что правительство страны работает по дипканалам над возвращением 17 своих граждан, которые "оказались в окружении в Донбассе"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны СВО.

"Никакой информацией вообще не владею. Я первый раз об этом слышу", - сказал он в комментарии телеканалу "Россия-1".

Ранее администрация президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы распространила сообщение, в котором было заявлено, что правительство ЮАР работает по дипломатическим каналам над обеспечением возвращения на родину 17 южноафриканских мужчин, которые "оказались в окружении в Донбассе".

Власти ЮАР утверждают, что их граждане под предлогом выгодных контрактов на работу были обманом вовлечены в ряды наемников, участвующих в боевых действиях на Украине. Рамапоса дал поручение расследовать обстоятельства.