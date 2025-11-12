Руденко: Запад пытается навязать АСЕАН евроатлантические идеи

Замглавы МИД РФ Руденко указал на зацикленность западных стран на глобальном доминировании

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Западные страны стремятся подогнать модель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) под евроатлантические идеи. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Запад с его зацикленностью на глобальном доминировании пытается подогнать выстроенную АСЕАН архитектуру многостороннего сотрудничества под свои евроатлантические идеи", - сказал он на ежегодной Международной конференции "Россия - АСЕАН в АТР" в МГИМО.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 11 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году.