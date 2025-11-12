Руденко: Россия видит в АСЕАН важный центр многополярного мира

Замглавы МИД РФ назвал АСЕАН одной из наиболее успешных и авторитетных региональных организаций

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия видит в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) важный центр формирующегося многополярного мироустройства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Что касается самой АСЕАН, то мы рассматриваем как важный центр формирующегося многополярного мироустройства, одной из наиболее успешных и авторитетных региональных организаций, которая прочно закрепилась в качестве локомотива интеграционных процессов в АТР. Высоко ценим приверженность ассоциации принципам инклюзивности, гармоничного сосуществования всех членов международного сообщества, невзирая на различия в их государственном устройстве, экономике, культурно-цивилизационном подходе, неприятии блокового мышления", - сказал Руденко на ежегодной Международной конференции "Россия - АСЕАН в АТР" в МГИМО.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 11 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году.