Кимаковский: Красноармейск зачистили от ВСУ на 90%

Остатки группировки противника прячутся в подвалах города

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Российские войска зачистили от ВСУ 90% территории Красноармейска. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, остатки украинской группировки прячутся в подвалах городской застройки.

"Да, действительно, Красноармейск на 90% зачистили от вооруженных формирований Украины. Остатки прячутся по подвалам городской застройки лишь на небольшом участке", - сказал Кимаковский.

Как сообщал он в эфире телеканала "Россия-24", остатки группировки ВСУ выявляют по результатам радиообмена.