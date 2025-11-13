Эксперт Коротченко: РФ не будет пассивно наблюдать за ядерными испытаниями США

В вопросах ядерного вооружения важен паритет, отметил военный аналитик

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия не может и не будет пассивно наблюдать, как США проводят подземные ядерные испытания, в вопросах ядерного вооружения важно обеспечить паритет. Таким мнением поделился с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ заявил, что Россия не объявляла о том, что "проводит ядерные испытания". Но если одна из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, "Россия сделает то же самое".

"В таких чувствительных вопросах, как ядерное оружие, важное обеспечивать паритетный подход. Россия не может и не будет пассивно наблюдать за тем, как США, выйдя из соответствующих договоренностей, начнут подземные ядерные взрывы. Соответственно, Россия также приступит к испытаниям. Аналогичный подход будет продемонстрирован и ведущими членами ядерного клуба, такими как Китай, Пакистан, Индия и КНДР", - пояснил Коротченко.

Аналитик отметил, что с учетом того, что Москва так и не получила от Вашингтона разъяснений относительно заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, слова главы российского внешнеполитического ведомства - это концентрированная суть российского подхода.

Коротченко добавил, что если США проведут практические подземные ядерные испытания на невадском полигоне, Россия, исходя из принципа взаимности и обеспечения своей национальной безопасности, также приступит к ядерным испытаниям на полигоне на Новой Земле.

Он напомнил, что ранее Москва уже предлагала Вашингтону после истечения срока ДСНВ 5 февраля 2026 года еще на год продлить договор в части, касающейся ограничений по развернутым носителям и размещенных на них ядерных зарядов. "Это необходимо сделать, потому что если продления в феврале не будет, то возникает фактор неопределенности: а что дальше? И в этой связи, вплоть до 5 февраля, есть возможность зафиксировать, что Россия и США еще в течение года будут придерживаться прежних обязательств", - подытожил Коротченко.