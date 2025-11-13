"Известия": Москва и Вашингтон подбирают площадку для встречи парламентариев

В приоритете остаются вопросы украинского кризиса и договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, уточнил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон ведут поиск площадки для встречи депутатов Госдумы и членов палаты представителей конгресса США, на которой планируется обсудить украинский кризис и вопросы стратегической стабильности. Об этом сообщили "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Чепа отметил, что подготовка к встрече идет, рассматриваются возможные варианты ее проведения. Он уточнил, что состав американской делегации частично известен, с высокой вероятностью участие примет член палаты представителей США Анна Паулина Луна.

В приоритете, подчеркнул депутат, находятся наиболее "взрывоопасные" темы - прежде всего украинский кризис, а также вопросы безопасности и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Также он рассказал газете, что американская сторона предлагала провести встречу в одной из стран Латинской Америки, однако Россия сочла этот вариант небезопасным. По его словам, никто не мог гарантировать отсутствия вмешательства третьих стран, срыва встречи, создания технических проблем и обеспечения безопасности российских депутатов. "Поэтому было предложено подождать, чтобы выработать более надежное место и организацию. Лучше соблюдать определенный режим молчания. В принципе, подготовка идет", - добавил он.

Новиков, в свою очередь, сообщил "Известиям", что переговоры о встрече российских депутатов с членами палаты представителей США пока находятся на предварительной стадии. По его словам, зондируются различные варианты площадок, однако окончательных договоренностей о месте и времени не достигнуто. "Пока ясно, что это должна быть третья страна, в порядке мозгового штурма назывались несколько вариантов, но все они считаются неудачными для одного или другого государства", - отметил депутат.

По оценке парламентария, вероятность проведения встречи до конца года невелика, поскольку графики работы и праздничные периоды в России и США существенно отличаются, и переговоры, если они состоятся, могут пройти уже в начале 2026 года.

О встрече

Ранее спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США прорабатывают возможную встречу делегаций членов Конгресса США и депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ.