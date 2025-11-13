В Бурятии перешли на одноуровневую систему местного самоуправления

Изменения позволят устранить дублирование функций между районными и поселенческими администрациями, а также более рационально использовать бюджетные средства

УЛАН-УДЭ, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли закон о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления. Большинство парламентариев на очередной сессии проголосовали "за" принятие нормативно-правового акта после доклада о законопроекте заместителя председателя правительства Бурятии, руководителя администрации главы и правительства республики Алдара Гулгенова, передает корреспондент ТАСС.

"Изменения позволят устранить дублирование функций между районными и поселенческими администрациями, более рационально использовать бюджетные средства и кадровый потенциал. Деньги будут равномерно направляться на развитие населенных пунктов, инвестиционная привлекательность территорий повысится, упростится участие в федеральных программах", - сказал он.

Также Гулгенов добавил, что переход на одноуровневую систему обусловлен <…> сложностями в межбюджетных отношениях, ограничениями бюджетного законодательства. "Принятие решений, которые связаны с бюджетом, [при двухуровневой системе] удваиваются в сроках, так как их нужно принимать сначала на уровне районного совета депутатов, затем на уровне поселкового совета депутатов, - пояснил он. - Не всегда отношения между главами районов и поселений способствуют эффективной организации деятельности и предоставлению услуг населению".

В настоящее время местное самоуправление на территории республики осуществляется в 277 муниципальных образованиях, в том числе в 2 городских округах, 2 муниципальных округах, 19 муниципальных районах, 240 сельских поселениях, 14 городских поселениях. При двухуровневой системе местное самоуправление будет осуществляться в 23 муниципальных образованиях, в том числе в 2 городских округах и 21 муниципальном округе.

Ранее сообщалось, что 20 марта Президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", который предлагает следующие виды муниципальных образований: городской округ; муниципальный округ; внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Субъекты РФ смогут сохранить двухуровневую систему местного самоуправления, где продолжат существовать муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения, или перейти на одноуровневую - единую структуру органов местного самоуправления, где нет промежуточных уровней между населением и местными органами власти.