Шойгу передал султану Омана личное послание Путина

Секретарь Совета Безопасности РФ выразил признательность Хайсаму бен Тареку Аль Саиду за сбалансированную и взвешенную позицию по ситуации на Украине

МАСКАТ, 13 ноября. /ТАСС/ Секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом передал ему личное послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Благодарю вас за теплый прием. Рад возможности впервые побывать на гостеприимной оманской земле, а также передать вам личное послание президента Российской Федерации Владимира Путина", - сказал Шойгу.

"Дорожим доверительным и конструктивным характером диалога с оманскими друзьями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня", - продолжил секретарь Совбеза РФ. Он выразил признательность султану Омана за сбалансированную и взвешенную позицию по ситуации на Украине.

На состоявшихся в Маскате встречах с руководством Омана также обсуждался вопрос военно-технического сотрудничества. По словам Шойгу, по этому вопросу необходимо выйти на конкретные договоренности. "Это особенно важно в связи с ростом конфликтного потенциала на Ближнем Востоке", - указал секретарь СБ РФ. По его словам, Запад стремится удержать "ускользающее из рук" глобальное доминирование, препятствуя укреплению многополярного мира. В этой связи Россия видит у ряда стран Персидского залива заинтересованность в укреплении своего оборонного потенциала, отметил Шойгу.

Одним из успешно развивающихся направлений сотрудничества Шойгу обозначил сферу культуры. "Знаю, что этому вопросу уделяется большое личное внимание. В феврале в Маскате стартовал масштабный международный культурный проект "Русские сезоны". В рамках фестиваля в Омане проходят выступления российских музыкальных, театральных и танцевальных коллективов, организованы художественные выставки ведущих музеев. Убежден, что подданные Султаната по достоинству оценят достижения русской культуры", - добавил он.

В ходе визита Шойгу также прошли переговоры с главой султанской канцелярии Омана Султаном ан-Нуамани и генеральным секретарем Совета нацбезопасности Омана Идрисом аль-Кинди, на которых, среди прочего, обсуждался вопрос сохранение традиционных ценностей. "Мы обсудили широкий круг актуальных вопросов рос-сийско-оманского взаимодействия, получившего значительный импульс после вашего визита в Москву в апреле текущего года. Затронули также ключевые вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности", - добавил секретарь СБ РФ.