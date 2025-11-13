Глава НЦИП: проект "Без срока давности" является продолжением наследия Нюрнберга

Россия является одной из самых последовательных стран в сегодняшнем мире, которые остаются приверженцами принципов и выработанных на базе международного трибунала решений, указала Елена Малышева

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Принципы Нюрнбергского трибунала сохраняют свою актуальность в современном мире, проект "Без срока давности" является продолжением наследия Нюрнберга. Об этом заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Нюрнберг не ушел в историю. Россия сегодня является одной из самых последовательных стран в сегодняшнем мире, которые остаются приверженцами принципов и выработанных на базе международного трибунала решений, но и продолжает [их], потому что ответственна за сохранение исторической памяти. Проект "Без срока давности" - это как раз продолжение Нюрнберга. И не случайны решения судов, благодаря которым был признан факт геноцида (советского народа - прим. ТАСС). Они состоялись в тех субъектах федерации, сегодняшней России, которые были во временной нацистской оккупации в годы Великой Отечественной войны, и все эти решения основаны именно на решениях Нюрнберга", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Международному научно-практическому форуму "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

Глава НЦИП сообщила о готовящейся консолидированной стратегии по реализации федерального закона об увековечивании памяти жертв геноцида. Она отметила, что "сегодня, говоря о Нюрнберге, нам очень важно, чтобы было современное звучание".

Историк рассказала о форумах "Без срока давности", проходящих в России с 2020 года, отметив реализуемую ими "коммуникацию разных профессиональных сообществ, органов государственной власти и общественных, политических деятелей".

"Именно в результате работы этих форумов была выработана та консолидированная позиция по неприятию нацизма, которая сегодня является основой нашего мировоззрения", - заключила Малышева.

О форуме

Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", приуроченный к 80-й годовщине начала Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками, пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" 20-21 ноября. Организатор мероприятия - Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации в партнерстве с Музеем Победы.