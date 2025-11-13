Главой Мурманска избрали Ивана Лебедева

Его кандидатуру поддержал 21 депутат

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты мурманского горсовета на внеочередном заседании единогласно избрали новым главой города временно исполняющего полномочия Ивана Лебедева, передает корреспондент ТАСС.

Кандидатура Лебедева была поддержана 21 депутатом.

Иван Лебедев был назначен временно в июле 2025 года после досрочного прекращения полномочий Юрия Сердечкина в связи с переходом его на другую работу. До исполнения обязанностей главы Мурманска он был первым заместителем мэра. Лебедев - выпускник первого потока президентского проекта "Школа мэров". До работы в должности первого заместителя мэра Мурманска возглавлял город Оленегорск.