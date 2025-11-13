Путин призвал подумать над идеей о приеме бойцов СВО в вузы сверх квоты

С инициативой по этому вопросу выступил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Предложение о том, чтобы принимать в высшие и средние учебные заведения ветеранов боевых действий и членов их семей сверх контрольных цифр приема, нужно хорошо продумать, в том числе с точки зрения финансирования. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

На встрече с ним эту идею огласил губернатор Астраханской области, председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей Игорь Бабушкин.

"Просто нужно понять, как это будет финансироваться, чтобы это предложение не повисло в воздухе, понимаете? Если это сверх плана, то кто будет финансировать? Надо заранее об этом подумать", - отреагировал Путин.

Как пояснил Бабушкин, именно поэтому комиссия предлагает "этим вопросом заняться уже сегодня". "Правильно", - ответил президент.