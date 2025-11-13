Ульянов допустил, что США проведут ядерные испытания

В Республиканской партии много влиятельных людей, которые высказываются в пользу такого решения, отметил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене

Редакция сайта ТАСС

© Senior Airman Hanah Abercrombie/ U.S. Air Force via AP

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Существует вероятность, что США перейдут к полноценному ядерному испытанию. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".

Читайте также

Гонка вооружений и усилия по запрещению. История ядерных испытаний

"Возможно два варианта. Первое - то, что они [США] тихо спустят все на тормозах, я бы не исключал этого. Но вполне вероятно, что действительно они перейдут к ядерному испытанию, полноценному, - отметил дипломат. - Во всяком случае, в Республиканской партии много влиятельных людей, которые высказываются в пользу такого решения".

"Но как-то непринято так (заявления США о возможности ядерных испытаний - прим. ТАСС) себя вести в международном сообществе, - продолжил Ульянов. - Конечно, мы ожидали, что на сессии Подготовительной комиссии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний американцы внесут какую-то ясность. Поскольку с момента первого твита президента США Дональда Трампа прошло уже 10 дней, даже больше. Они не смогли ничего объяснить, они специально или в силу обстоятельств стараются сохранять неопределенность в отношении своих намерений".