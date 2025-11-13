Матвиенко переизбрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Решение было принято единогласно

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 13 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Такое решение единогласно было принято на заседании Совета.

"Уважаемые коллеги, в повестке нашего заседания стоит важный вопрос об избрании председателя Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества независимых государств. С учетом колоссального политического опыта, огромного вклада в развитие межпарламентского сотрудничества в пространствах СНГ, от имени нашей делегации предлагаю внести предложение о выдвижении кандидатуры Валентины Ивановны Матвиенко на этот ответственный пост", - сказал в ходе заседания Совета председатель Маджлиси милли Маджлиси оли (верхней палаты парламента) Таджикистана Рустами Эмомали.

Участники заседания поддержали предложение и проголосовали за него. В свою очередь Матвиенко поблагодарила коллег за оказанное доверие.

"Так устроен наш регламент, что процедура выборов проходит раз в год, и я ее прохожу с волнением. Я обещаю вам, что и впредь буду прилагать все усилия для того, чтобы объединять наше парламентское сообщество, наше братство СНГ и делать все для того, чтобы наши страны, наши народы процветали. Спасибо вам огромное", - сказала Матвиенко.

Матвиенко возглавляет российскую парламентскую делегацию, находящуюся в Душанбе для участия в мероприятиях осенней сессии МПА СНГ.