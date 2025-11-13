Ульянов: информации о начале подготовки ядерных испытаний США пока не поступало

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене отметил, что представители США "с гордостью говорят о том, что они совершенно транспарентные, что они приглашали всех заинтересованных посетить закрытый полигон в Неваде"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Данных о начале практической подготовки США к ядерным испытаниям пока нет, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Насколько я знаю, нет", - ответил он на вопрос телеканала "Россия-24", наблюдаются ли у американцев элементы подготовки к испытаниям.

"Во всяком случае, никакой информации о том, что ведется подготовка в практическом плане, к нам не поступало", - отметил постпред РФ. "Это хорошо, наверное", - заметил Ульянов.

По его словам, представители США "с гордостью говорят о том, что они совершенно транспарентные, что они приглашали всех заинтересованных посетить закрытый полигон в Неваде". "Нас приглашали тоже, это было несколько лет назад. Мы не поддались на такую уловку, потому что это такая дешевая пропаганда, имеющая мало смысла или, может быть, имевшая целью в ответ запроситься на наш полигон Новая Земля", - привел пример Ульянов.

Постпред РФ констатировал, что США для проведения ядерных испытаний потребуется от нескольких месяцев до нескольких лет в соответствии с доктринальными документами еще предыдущих администраций. "Предусматриваются три варианта для проведения ядерных испытаний, если будет принято положительное решение об их осуществлении. По одной схеме подготовка занимает 12 месяцев, то есть год, по второй схеме 24 месяца. И, наконец, само что ни на есть полноценное ядерное испытание готовится в течение 36 месяцев", - уточнил Ульянов.