Ульянов: реакции США на предложения России по ДСНВ нет

Российская Федерация проявляет конструктивный подход, подчеркнул постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Реакции Соединенных Штатов на российские предложения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) пока нет. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Пока никаких признаков того, что американцы пойдут на это, нет. О чем они думают, я не знаю, - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-24". - В любом случае <...> и здесь Российская Федерация проявляет конструктивный подход, мы по крайней мере предлагаем варианты выхода из непростой ситуации <...>. От американцев ничего не слышно. Вообще-то время начинает поджимать, до истечения срока действия ДСНВ <....> совсем мало времени".