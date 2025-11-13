Львова-Белова призвала страны СНГ приглашать детей из стран-партнеров для оздоровления

В РФ такой опыт есть, в том числе "Артек" проводил смены, на которые приезжали ребята из 32 стран помимо России, напомнила уполномоченный по правам ребенка

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова считает перспективным направлением взаимодействия в рамках СНГ приглашение групп детей из других стран-участниц для оздоровления. Такое мнение она высказала журналистам на полях заседании комиссии уполномоченных по правам ребенка государств - участников СНГ в Минске.

"Направлением для взаимодействия может стать непосредственно приглашение детей [из других стран - участниц СНГ] для прохождения отдыха и оздоровления. Надеемся, что сможем достичь определенных договоренностей и приглашать разные группы детей на смены для прохождения оздоровления", - сказала Львова-Белова.

Она отметила, что в РФ такой опыт есть, в том числе "Артек" проводил смены, на которые приезжали ребята из 32 стран помимо РФ.