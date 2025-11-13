Захарова посоветовала властям Франции мыться после слов Макрона о фейках про клопов

Глава генштаба ВС республики Фабьен Мандон обвинил Россию в нашествии постельных клопов, которые "дестабилизируют ситуацию в стране"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале посоветовала французским властям мыться, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который обвинил Россию в распространении ложной информации о нашествии клопов во Франции.

Дипломат отметила, что ей осталось непонятным, в чем именно обвиняют Россию - в том, что во Франции действительно есть клопы или в том, что их нет. Она напомнила, что ранее глава Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон заявлял о причастности России к появлению насекомых, а теперь, по словам Захаровой, французский президент утверждает, что речь идет не о реальных клопах, а о "фейках". В этой связи представитель МИД иронично заметила, что французским властям стоило бы попробовать просто помыться, поскольку это помогает не только от паразитов, но и от нервных расстройств.

Ранее сообщалось, что глава генштаба ВС Франции Фабьен Мандон обвинил Россию в организации "нашествия постельных клопов", якобы дестабилизировавшего ситуацию в стране. Позднее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Москва распространяет дезинформацию по этой теме.