Грызлов рассказал о подготовке обновленного протокола сотрудничества ЕР и КПК

Отношения двух стран переживают лучший период за всю историю, отметил председатель высшего совета партии

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 13 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" и Коммунистическая партия Китая в начале 2026 года начнут работу над обновлением протокола о расширении сотрудничества. Как отметил председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов, документ станет дорожной картой межпартийного взаимодействия.

В ходе 11-го заседания диалога "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая" он подчеркнул, что отношения двух стран переживают лучший период за всю историю, а ключевую роль в этом играет дипломатия лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

"В 2026 году предстоит обновить имеющийся протокол о расширении сотрудничества между "Единой Россией" и Коммунистической партией Китая. Обновленный документ станет дорожной картой межпартийного взаимодействия на три года вперед. Предлагаем безотлагательно начать работу по его подготовке в начале будущего года", - заявил Грызлов, слова которого приводит пресс-служба партии.

Грызлов отметил, что "Единая Россия" и КПК последовательно укрепляют стратегическое партнерство, включая координацию внешнеполитических усилий на площадках ООН, G20, АТЭС и АСЕАН. Партии также развивают сотрудничество молодежных и женских организаций, партийных школ и готовятся возобновить деловые форумы.

Заведующий международным отделом КПК Лю Хайсин в свою очередь выразил благодарность за организацию диалога и отметил, что китайская сторона готова укреплять взаимодействие с Россией, следуя договоренностям лидеров стран и противостоя внешнему вмешательству недружественных государств в суверенные дела стран.