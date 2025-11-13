Дипломаты РФ и Белоруссии обсудили подготовку к встрече лидеров по линии СНГ

Стороны также обменялись мнениями в преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Дипломаты России и Белоруссии провели консультации в преддверии встречи лидеров стран СНГ, заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В традиционно дружеской, партнерской атмосфере обсуждены актуальные вопросы координации работы внешнеполитических ведомств в рамках региональных интеграционных объединений на пространстве Содружества на текущем этапе. Состоялся обстоятельный обмен мнениями в контексте предстоящих в декабре в Санкт-Петербурге неформальной встречи лидеров стран Содружества Независимых Государств и заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (27 ноября)", - указали в министерстве.