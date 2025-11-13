Посол РФ: Черногория продолжает придерживаться антироссийского курса

Об этом говорит решение Подгорицы направить черногорских военнослужащих в Центр НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, подчеркнул Александр Лукашик

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Черногории заявило, что решение парламента направить черногорских военнослужащих в Центр НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины (NSATU) подтверждает курс Подгорицы на дальнейшее ухудшение отношений с Москвой. Об этом говорится в комментарии российского посла в Черногории Александра Лукашика, распространенном пресс-службой дипмиссии.

"Вынуждены констатировать, что, несмотря на появившиеся в последнее время подвижки в плане создания предпосылок для оздоровления геополитической ситуации, черногорское руководство продолжает упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией, тем самым закрепляя за собой статус недружественного Москве государства", - заявил Лукашик.

Он подчеркнул, что парламент Черногории поддержал решение по направлению в структуру НАТО "до двух военнослужащих", отметив, что даже такой ограниченный контингент "служит подтверждением стремления Подгорицы участвовать в инициативах, направленных на демонизацию России".

"Поддержка ужесточаемых Западом санкций все более подкрепляется демаршами в военной области. Ранее черногорской стороной было принято решение о прикомандировании своего представителя в миссию Евросоюза по военной помощи Украине. Мы рассматриваем все это как конкретный вклад Подгорицы в общие усилия западных государств по накачиванию киевского насквозь коррумпированного режима всем необходимым - от поставки современных вооружений до обучения боевых подразделений - ради продолжения курса на затягивание военных действий и использования Украины в качестве инструмента для нанесения России "стратегического поражения", - указал Лукашик.

По словам дипломата, власти Черногории "очевидно стремятся продемонстрировать лояльность зарубежным кураторам, подтвердить приверженность натовской солидарности и ускорить собственное продвижение по европейской интеграционной повестке". "Не считаем, что такая недальновидная политика отвечает интересам черногорских граждан. Стремление нанести урон накопленному в предыдущие годы потенциалу российско-черногорских отношений без сомнения обернется значительными издержками для Черногории, затормозит реализацию планов по ее развитию, приведет к заметному сужению возможностей повышения благосостояния черногорцев, которых объединяет с россиянами скрепленная вековыми традициями духовная и культурная близость", - добавил посол.

Лукашик подчеркнул, что Москва продолжает выступать за восстановление нормального диалога. "К сожалению, наши идущие в этом направлении конструктивные предложения черногорскими партнерами игнорируются. Тем не менее, мы остаемся открытыми для возобновления диалога и восстановления двустороннего сотрудничества, которое не по нашей вине находится в настоящее время практически на нулевой отметке", - заключил дипломат.

О решении Черногории

Ранее парламент Черногории большинством голосов поддержал участие черногорских военнослужащих в механизме НАТО, который занимается вопросами безопасности и подготовки украинских сил. Решение получило поддержку 44 депутатов, 5 выступили против, еще 2 воздержались.

Это уже не первый шаг Подгорицы в сторону расширения военного участия в инициативах, связанных с Украиной. Летом парламент одобрил присоединение страны к миссии Евросоюза EUMAM UA. Тогда министр обороны Драган Карпович пояснял, что в рамках программы предусмотрена подготовка украинских военных по направлениям радиационной и химической защиты, медицинского обеспечения, разминирования, а также обучение подразделений.