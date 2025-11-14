В Калининграде началась встреча Лихачева и Гросси

Глава Росатома и гендиректор МАГАТЭ планируют обсудить вопросы безопасности ЗАЭС

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Консультации гендиректора Росатома Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси стартовали в Калининграде. Об этом сообщает Росатом, кадры начала встречи распространены пресс-службой госкорпорации.

Стороны планируют обсудить вопросы безопасности ЗАЭС в целом, а также конкретные совместные шаги по недопущению ядерной аварии, сообщал ранее Лихачев.

На распространенных пресс-службой Росатома кадрах Гросси и Лихачев тепло поприветствовали друг друга рукопожатиями и обнялись. Также они сделали памятную фотографию и обменялись несколькими фразами.