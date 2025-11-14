Путин 14 ноября проведет совещание с Совбезом

Глава государства сам обозначит тему заседания, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

© Павел Быркин/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 14 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В середине дня мы ожидаем, что президент проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - отметил представитель Кремля. "Полагаю, что президент сам обозначит тему, которая, собственно, будет для вас доступна", - добавил Песков.

Президент проводит с постоянными членами Совбеза оперативные совещания в среднем раз в неделю, обычно по пятницам. На таких мероприятиях обсуждаются наиболее важные вопросы в самых разных областях обеспечения национальной безопасности.