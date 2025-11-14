Медведев: страны должны сплотиться в борьбе за многополярность

Зампред Совбеза РФ отметил, что движение "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" привлекает все больше сторонников

СИРИУС /федеральная территория/, 14 ноября. /ТАСС/. Происходящие в современном мире события доказывают, что страны мирового большинства должны сплотиться в борьбе за установление многополярного мироустройства. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!".

"События, которые происходят в современном мире, доказывают, что страны мирового большинства, как принято говорить, должны сплотиться в своей борьбе за установление справедливого многополярного устройства", - подчеркнул Медведев.

Политик уточнил, что с момента прошлого заседания комитета движения форума "За свободу наций!" в июне 2024 года во Владивостоке, все убедились, насколько серьезное значение имеет эта работа.

"Повестка сегодняшней встречи включает в себя широкий круг вопросов, которые требуют консолидированного системного подхода и обсуждения, конечно. Движение привлекает все больше сторонников из числа ответственных политических сил разных стран и континентов", - отметил он.