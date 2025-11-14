Медведев: США занимаются ангажированным мониторингом электоральных кампаний

По словам зампреда Совбеза РФ, Вашингтон и его союзники создали целую сеть организаций в этой сфере

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 14 ноября. /ТАСС/. Вашингтон и его союзники сформировали систему, с помощью которой занимаются политически ангажированным мониторингом за электоральными кампаниями. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Вмешательство в избирательный процесс стран глобального Юга и Востока происходят на основе международных избирательных стандартов, система которых сформирована Вашингтоном и его союзниками, они дирижируют целой сетью контролируемых ими организаций, профильных некоммерческих организаций, по сути, занимаются политически ангажированным мониторингом за электоральными кампаниями, и как это происходит, нам тоже всем хорошо известно", - сказал Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!".

Он подчеркнул, что формальное признание результатов выборов используется затем как рычаг политического давления на неугодные государства. Таким образом, отметил Медведев, неометрополии пытаются помешать народам независимых государств выражать свою волю.

"Очевидно, что это неприемлемо в современном мире. Более того, это является грубым нарушением основ миропорядка, которое человечество ценой огромных усилий выработало после Второй мировой войны. Один из важнейших тогда провозглашенных принципов - это невмешательство во внутренние дела государств. Эти постулаты были закреплены в Уставе ООН", - сказал он.