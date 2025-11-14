Медведев: колониализм Запада стал тоньше и изощреннее

Россия выступает в авангарде борьбы за защиту национальных электоральных систем, отметил председатель партии "Единая Россия"

СИРИУС /федеральная территория/, 14 ноября. /ТАСС/. Колониальные практики, которые используют страны Запада, по сравнению с временем расцвета империй стали куда более тонкими и изощренными. На это указал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!".

"По сути мы с вами выступаем в авангарде борьбы за защиту национальных электоральных систем, против вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - обратился он к участникам встречи.

"Современные колониальные практики или неоколониальные - это не всегда то, что мы помним, происходило в XX или XIX веке, это гораздо более изощренные и тонкие инструменты, включая то самое вмешательство в избирательный процесс", - обратил внимание Медведев. Борьбу с такими практиками политик назвал актуальной задачей, которую необходимо решать сообща.