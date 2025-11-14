Лавров 17 ноября проведет в Москве переговоры с главой МИД Индии

Министры иностранных дел обсудят текущие и предстоящие политические контакты, заявил официальный представитель МИД России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар проведут переговоры 17 ноября в Москве, стороны обсудят текущие и предстоящие политические контакты. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 ноября в понедельник состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Республики Индия, который будет находиться в Москве в качестве главы официальной делегации своей страны для участия в заседании Совета глав правительств [государств - членов] Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", - проинформировала дипломат. Захарова отметила, что главы внешнеполитических ведомств России и Индии обсудят текущие и предстоящие политические контакты, рассмотрят важнейшие темы двусторонних отношений, а также проведут сверку часов по ключевым международным и региональным сюжетам, в том числе по вопросам сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС, ООН и Группы двадцати (G20).

"Также несколько мероприятий находятся в стадии подготовки, время и формат этих мероприятий мы объявим чуть позже", - добавила официальный представитель российского дипведомства.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Россию для участия в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС, который соберется 17-18 ноября.