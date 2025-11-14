Медведев назвал кощунством нежелание Запада учредить День борьбы с колониализмом

Нежелание США действовать в интересах мирового большинства выглядит особо удивительно, отметил зампред Совбеза РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. США и Израиль проголосовали против резолюции об объявлении 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом, это выглядит особо кощунственно на фоне напряжения в ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!".

"Против обсуждавшейся в рамках данной дискуссии резолюции об объявлении 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом проголосовали только США и Израиль. Нежелание США действовать в интересах мирового большинства выглядит особо удивительно, если не сказать кощунственно, на фоне нагнетания Вашингтоном военной напряженности близ берегов Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком", - сказал он.

Некоторые страны Запада, по словам Медведева, демонстративно отказались рассматривать этот документ, показав истинное отношение к проблеме. Более того, члены коллективного Запада даже попытались обвинить некоторых из собравшихся на заседании движения стран в "неоимперских амбициях". "Это их давняя привычка "перекладывать с больной головы на здоровую", как принято говорить", - заметил Медведев.

Одновременно с этим он отметил, что именно благодаря работе движения прошла первая в истории дискуссия в Четвертом комитете Генассамблеи ООН по пункту повестки дня "борьба с колониализмом во всех его формах и проявлениях". Однако, по словам председателя партии, "это мероприятие в очередной раз продемонстрировало и циничный подход неометрополий к развитию современной геополитической ситуации".